الجيش الليبي يعلن مقتل عدد من قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الجيش الوطني الليبي التابع للقيادة العامة بقيادة المشير خيلفة حفتر، قتل عدد من أفراد قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، وتسليم قائد ميداني نفسه للجيش الليبي.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” نسخة منه: “قتل عدد من أفراد الميليشيات في محور طريق المطار في طرابلس من بينهم المدعو أشرف بيوك”، مشيراً إلى أن “هناك قائد ميداني يتبع المدعو اغنيوة الككلي سلم نفسه للقوات المسلحة”.

وأضاف البيان أن “من دخل بيته فهو آمن ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن”. سبوتنيك المادة السابقة اختتام مباحثات القاهرة دون نتيجة تذكر…. المقالة القادمة الثورية تعلق على مباحثات القاهرة…

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