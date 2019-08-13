اختتام مباحثات القاهرة دون نتيجة تذكر….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد أبرز ممثلي الحركات الاحتجاجية في السودان على مدى يومين اجتماعا استضافته مصر واختتم الاثنين. ويأتي هذا الاجتماع قبيل أيام من التوقيع الرسمي على اتفاق يسمح بالانتقال إلى الحكم المدني خلال ثلاث سنوات. ومن المقرر التوقيع على الإعلان الدستوري التاريخي في احتفال في 17 آب/أغسطس.

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