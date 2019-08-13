“أنصار الله” تطلاق 4 صواريخ “زلزال – 1” على تجمعات للجيش السعودي في عسير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة “أنصار الله” ، مساء اليوم الإثنين، إطلاق 4 صواريخ من طراز “زلزال – 1″، على تجمعات للجيش السعودي في عسير.

ونقل موقع “قناة المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، عن مصدر عسكري قوله، “إن الجماعة الحوثية استهدفت القوات السعودية قبالة أبواب الحديد، وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفها”.

على جانب آخر أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم، استعادة مواقع من قبضة جماعة “أنصار الله”، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية. المادة السابقة تهريب البشر…عصابات تنشط بين السودان ومصر… المقالة القادمة اختتام مباحثات القاهرة دون نتيجة تذكر….

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