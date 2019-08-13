شاكر محفوظ: الشعب بات يثق في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في تحقيق كامل تطلعاته

قال القاضي شاكر محفوظ إن المسئولية تقع على عاتق المجلس الانتقالي الجنوبي في استتاب الأمن والاستقرار في كافة المناحي وتوفير المناخ الملائم لوحدة النسيج الاجتماعي في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب. وأضاف فالشعب بات يثق في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في تحقيق كامل تطلعاته.

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