بالصورة: صراف آلي بالخرطوم ” يوفر السيولة ” بطريقته الخاصة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لصراف آلي قيل انها بالعاصمة السودانية الخرطوم، وقد تأثر بالأمطار التي هطلت بغزارة على العاصمة خلال الايام الماضية، مما أدت إلى غمر غرفة الصراف وإخراج المياه من منفذ استلام النقود، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.
ولاقى هذا المشهد تعليقات طريفة وساخرة تم التفاعل معها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل إذ علق البعض “صراف آلي بالخرطوم ” يوفر السيولة ” بطريقته الخاصة”.
وتشهد الصرافات الآلية والمصارف في السودان ندرة في السيولة ظلت ترواح مكانها منذ فترة ماقبل سقوط نظام البشير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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