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الزعيم الشيعي زكزكي يغادر نيجيريا إلى الهند

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غادر الزعيم النيجيري الشيعي إبراهيم زكزكي المحتجز منذ 2015 برفقة زوجته، إلى الهند، الاثنين، لتلقي العلاج بعد سماح القضاء بذلك، وفق ما قال مقربون منه.وقال أنصاره في بيان إنّ "زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزكي غادر البلاد أخيراً برفقة زوجته إلى الهند، ومعهما بعض أفراد العائلة وعناصر أمن".

وكانت محكمة في نيجيريا سمحت في 5 أغسطس الجاري لزكزكي بالتوجه إلى الهند لتلقي العلاج وذلك بعد دفع كفالة مالية، في إجراء من شأنه تخفيف التوترات بعد أشهر من التظاهرات الدامية المطالبة بالإفراج عنه.

ويعدّ إبراهيم زكزكي مؤسس "الحركة الإسلامية في نيجيريا"، وهو موقوف مع زوجته زينة إبراهيم منذ ديسمبر 2015 بعد قمع تظاهرة أسفر عن مقتل المئات، ويقول المحامون إنّ "زكزكي(65 عاماً) فقد عينه اليمنى وقد يفقد اليسرى، ولديه في جسمه شظايا من رصاصات أصيب بها عام 2015".

وتمثّل الحركة الإسلامية في نيجيريا الأقلية الشيعية في هذا البلد حيث غالبية المسلمين من السنة، ونظمت هذه الحركة المستلهمة من الثورة الإيرانية والتي تقول إنّ لديها ملايين المناصرين في شمال نيجيريا، تظاهرات شبه يومية في الأشهر الأخيرة في العاصمة أبوجا للمطالبة بإطلاق سراح زعيمها.

وفي 22 يوليو الماضي، قُتل ما لا يقلّ عن 6 متظاهرين وصحفي وشرطي في أعمال عنف اندلعت أثناء مسيرة، وبعد ذلك بأيام، حظرت الرئاسة النيجيرية الحركة التي تتحدث عن مقتل 20 شخصاً، فيما صنّفتها الشرطة تنظيماً "إرهابياً".

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