الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا لحماس بعد محاولة تسلل جديدة

وأضافت أن "دبابة إسرائيلية كانت متمركزة في المكان، أطلقت النيران صوب موقع عسكري تابع لجهاز الضبط الميداني التابع لحركة حماس، والمنتشر على طول الحدود مع قطاع غزة، دون سقوط إصابات".
وشهد قطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات تسلل من قبل مسلحين فلسطينيين لتنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي، ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين خلال الأيام الـ 10 الأخيرة.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قرر إنشاء جدار أمني، لمنع دخول الشبان من قطاع غزة إلى الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وأضافت القناة، أن الجدار سيكون بارتفاع 6 أمتار، وسيمتد على مسافة 9 كيلومترات من "كيبوتس ياد مردخاي" وحتى "كيبوتس ناحل عوز"، في المنطقة الحدودية شرق مدينة غزة.
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