بايرن ميونيخ يبدأ المفاوضات مع برشلونة لضم كوتينيو

تغييرات جديدة عصفت الاثنين بقضية انتقال النجم البرازيلي "المنبوذ" فيليب كوتينيو، مفادها أن بطل ألمانيا، بايرن ميونيخ، دخل على الخط للتعاقد مع اللاعب.
وقالت إذاعة "راك 1" الإسبانية إن بايرن ميونيخ بدأ المفاوضات مع برشلونة، للتعاقد مع كوتينيو بنظام الإعارة، مع أحقية الشراء.
ويسعى برشلونة لبيع نجمه البرازيلي بأسرع وقت ممكن، بعد فشل اللاعب خلال فترة لعبه مع النادي الكتالوني.
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