مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى هونغ كونغ بسبب الاضطرابات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت شركة “مصر للطيران” تعليق رحلاتها إلى هونغ كونغ بسبب الاضطرابات التي تشهدها المدينة في الفترة الأخيرة.

وأوضحت “مصر للطيران” في بيان لها أنه “نظرا للأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونغ كونغ، وإلغاء السلطات المسؤولة هناك لجميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونغ كونغ الدولي، تقرر تعليق رحلة الشركة المتجهة إلى هونغ كونغ والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهرة مساء اليوم الاثنين ولحين إشعار آخر”.

هذا، ويتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركة “مصر للطيران” للخطوط الجوية تطورات الموقف أولا بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن .

وتهيب شركة “مصر للطيران” بالمسافرين على رحلاتها ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران لمعرفة المزيد من التفاصيل.

يذكر أن مدينة هونغ كونغ الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي، تشهد احتجاجات ضد قانون حول تسليم متهمين لمحاكمتهم في محاكم صينية خارج المدينة منذ نحو شهرين.

وعلى خلفية اشتداد التوترات في المدينة، أعلنت السلطات تعليق الرحلات الجوية بمطار هونغ كونغ الدولي، اليوم الاثنين، وحملت المحتجين مسؤولية تعطل عمل المطار.

روسيا اليوم