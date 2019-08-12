قناة العربية تنقلب على ابن سلمان بأوامر ابن زايد وتثبت تقريراً خطيراً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في مشهد كشف صدق رواية انقلاب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الملقب بـ”شيطان العرب” على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بثت قناة العربية السعودية تقريراً خطيراً جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءلت فيه أين جثة جمال خاشقجي، وهو الصحفي السعودي الذي قتل في الثاني من اكتوبر العام الماضي بمقر القنصلية السعودية باسطنبول.

وأعدت القناة السعودية التي تتبع أوامر ابن زايد، تقريراً حول مقتل خاشقجي، كاشفة عن دور ابن سلمان في قتل الصحفي الشهير، متسائلة عن مكان جثته المختفية منذ اغتياله.

وعلق العميد السابق بالمخابرات القطرية شاهين السليطي، على التقرير الذي بثته العربية قائلاً :” الامارات الان تملك القناة بأرخص الأثمان لان عملائها سعوديين داخل القناة العربية من يدفع اكثر.!

وطن سرب