ضاحي خلفان يهاجم منصور هادي ويؤكد: تدخلنا باليمن لأجل السعودية !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن نائب قائد شرطة دبي الفريق “ضاحي خلفان”، هجوما لاذعا على الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، كاشفا أن بلاده لم تتدخل في اليمن ضمن التحالف العربي من أجل الشرعية، وإنما من أجل السعودية.

وهاجم “خلفان”، في سلسلة من التغرديات عبر حسابه على “تويتر”، “الشرعية في اليمن”، مشددا على ضرورة أن “نقلعها إذا لم تعتذر رسميا عما توجهه لنا من عبارات الخيانة”.وأكد “خلفان”، أن مشاركة بلاده في حرب اليمن “ليست من أجل الشرعية.. مشاركتنا في الحرب من أجل المملكة”.

وتساءل “خلفان”: “هؤلاء يستحقون أن يضحى من أجلهم؟”، موجها لـ”الشرعية” في اليمن نصيحة قال فيها إنه “أحسن للشرعية تقطع علاقتها بالإمارات والمقاومة الجنوبية ما دامهم خونة”.وشدد نائب قائد شرطة دبي، على أن ما يصدر عنه رأي شخصي، وقال في هذا الصدد: “أنصحها أنا نصيحة شخصية طبعا…لا أحد يقول لي أنت محسوب على جهة.. والله رأيي الشخصي”.