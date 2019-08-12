منظمة الصحة العالمية: تطعيم أكثر من 1300 شخص ضد الإيبولا في الكونغو

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها طعمت أكثر من 1300 شخص، ربما يكونوا قد التقطوا فيروس الإيبولا في مدينة جوما في الكونغو الديمقراطية، مما يساعد في احتواء ما يخشى كثيرون من أن يصبح انتشارا سريعا في مركز حضري.
وأودى تفشي الإيبولا منذ عام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحياة ما لا يقل عن 1800 شخص، وأدى عنف الميليشيات ورفض بعض السكان المحليين التدخل الخارجي إلى عرقلة جهود احتواء الفيروس، بحسب صحيفة “جابان تايمز”.
وأعلنت حالة التأهب القصوى في جوما خلال الأيام السبعة الماضية، بعد نقل عامل بمنجم للذهب العدوى لعدد كبير من الناس قبل وفاته.
ويبلغ عدد سكان جوما نحو مليوني نسمة، وتطل على بحيرة على الحدود مع رواندا.
ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة مؤكدة جديدة في جوما، منذ التقرير السابق لمنظمة الصحة العالمية في الثاني من أغسطس/آب الجاري.
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