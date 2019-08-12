سيناتور أمريكي يحذر الصين من استخدام العنف في احتجاجات هونغ كونغ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر عضو الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، الصين بأن استخدام العنف لفض الاحتجاجات في هونغ كونغ سيكون “غير مقبول على الإطلاق”.

قال السناتور الامريكي في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة على “تويتر” قائلا ” شعب هونغ كونغ يقف بشجاعة بوجه الحزب الشيوعي الصيني في الوقت الذي تحاول فيه بكين التعدي على استقلالها وحريتها”.

وأضاف قائلا ” أي حملة عنف ستكون غير مقبولة على الإطلاق..العالم يراقب”.

هذا وشارك الآلاف في هونغ كونغ في احتجاجات يوم الأحد في تحد لحظر فرضته الشرطة على خروج المسيرات في المنطقة التي تسيطر عليها الصين، مواصلين المظاهرات بعد أن أطلقت الشرطة خلال الليل الغاز المسيل للدموع.

وقالت الشرطة يوم الأحد إنها اعتقلت 16 شخصا خلال احتجاجات السبت باتهامات شملت التجمع غير القانوني وحيازة أسلحة. وألقت السلطات القبض على أكثر من 600 شخص منذ بدء الاحتجاجات في يونيو حزيران.

وبدأت المظاهرات في المستعمرة البريطانية السابقة احتجاجا على مشروع قانون مقترح كان يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم لكن الاحتجاجات تطورت فيما بعد للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية.

وخرج ما يزيد عن ألف شخص أيضا في حي شام شوي بو الذي تقطنه أغلبية من الطبقة العاملة للاحتجاج ضد الحكومة. وأغلقت الكثير من المتاجر أبوابها في المنطقة.