د.شداد يفاجئ لجنة المسابقات بقرار جديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد قرارًا بإلغاء برمجة مسابقة الدوري الممتاز، موجّهًا بإجراء قرعة جديدة وفق المسارات بحسب مصدر موثوق لـ”باج نيوز”.

ولم يمضَ على القرعة التي أجريت مؤخرًا سوى خمسة أيام،قبل أنّ يتدّخل شداد ويٌعلن عن برمجةٍ جديدة خلال أيام في وقتٍ أصدرت فيه لجنة المسابقات مباريات المرحلة الأولى والثانية.

وقالت مصادر لـ”باج نيوز” إنّ الخطوة التي اتّخذها شداد تجئ بسبب التكلفة المالية العالية لترحيل الأندية والتي تُُقدّر بـ”18″ مليار جنيه.

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وأوضح أنّ المصدر أنّه وحال تمّ إجراء القرعة بنظام المسارات فإنّ التكلفة تصل إلى”6″ مليار.

وفق البرمجة التي أعلن عنها سابقًا، فإنّ منافسة الدوري الممتاز ينتظر أنّ تنطلق في السادس عشر من الشهر الجاري بلقائين ضمن المرحلة الأولى.

وكان رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد قد أعلن في حفل قرعة الممتاز بأنّ النسخة الـ”25″ من المنافسة ستكوم مختلفة إلى حدٍ كبير.