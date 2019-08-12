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إتحاد الكرة يرفض خطوة يعتزم الهلال اتخاذها

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شهاب محمد - الخرطوم - الهلال

الخليج 365 :

قالت مصادر لـ”باج نيوز” إنّ اتحاد كرة القدم السوداني رفض خطوة ناديا الهلال الخرطوم والرابطة كوستي بشأن مباراتهما في بطولة الممتاز.

وسابقًا، اتفق ناديا الهلال الخرطوم والرابطة كوستي على تحويل المباراة المبرمجة بينهما والمقرّر أدائها باستاد”الجوهرة الزرقاء” لتلعب باستاد كوستي.

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وبحسب مصادر”باج نيوز” فإنّ لجنة المسابقات رفضت في الوقت ذاته تأجيل المباراة وفق ما طلب نادي الهلال.

وقال مجلس الهلال إنّ أداء مباراة الرابطة في كوستي صعب للغاية لجهة أنّ الوقت لن يمكّن الفريق من التنّقّل من الخرطوم إلى كوستي ثم العودة والمغادرة إلى الإمارات لخوض مباراة الوصل المحدّد لها العشرين من الشهر الحالي.

وسيلعب الهلال الخرطوم أمام الرابطة كوستي في المرحلة الأولى من الممتاز في السادس عشر من الشهر الجاري.

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