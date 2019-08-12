تحذير عاجل من الكويت… إجراء يهددك بالطرد من الدولة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قامت سلطات الكويت، بمعاقبة 6 وافدين بالطرد من أراضيها، خلال عيد الأضحى، بسبب الإتيان بفعل مخالف لقوانين الدولة.
ذكرت الأجهزة الرقابية في هيئة البيئة وهيئة الغذاء، أن 4 وافدين أقاموا مسلخا في الهواء الطلق بذبح المواشي بالجهراء، مقابل 5 دنانير للذبيحة الواحدة، بحسب ما ذكرته صحيفة “القبس” الكويتية.
ولفتت مصادر مطلعة، إلى أن عملية ضبط الوافدين تمت بشكل مباشر وهم متلبسين، وتم تحويلهم إلى جهات الاختصاص، تمهيدا لتنفيذ الإجراءات القانونية التي ستصل إلى الإبعاد عن البلاد.
وذكرت مصادر أن الجهات المعنية، شكلت فرق لرصد القصابين بالتعاون بين وزارة الداخلية، والقوى العاملة، والبلدية، والبيئة، وهيئة الغذاء، لإلقاء القبض على المخالفين.
كما كشفت المصادر عن ضبط 2 صباح أول أيام العيد، وهما يقومان باقتلاع نباتات برية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتحويل ملفهم لشرطه البيئة.
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