"طيران الإمارات" تلغي رحلاتها من وإلى هونج كونج

وأضاف البيان إنه "قد تتأثر أيضاً الرحلات "ئي كيه 386" و"ئي كيه 381" و"ئي كيه 383". أما رحلاتنا الأخرى من وإلى مطار هونغ كونغ فلن تتأثر وسوف تعمل بانتظام وفق الجدول المقرر".
وشدد البيان على المسافرين بضرورة التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع "www.emirates.com" لمعرفة أي تغييرات قد تطرأ عليها.
وختم البيان "تعتذر طيران الإمارات لعملائها عن أي إزعاج نتيجة لتلك الظروف الخارجة عن إرادتها، فإنها تؤكد أنها تتابع الوضع عن كثب وسوف تطلع عملاءها تباعاً على أي مستجدات".
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