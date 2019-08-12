وزير الدفاع البريطاني يتعرض للإحراج بسبب “غرام النساء”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرض وزير الدفاع البريطاني، جوني ميرسر، لهجوم وانتقادات، بسبب تغريدة أطلقها بشأن النساء.

وأشار ميرسر في التغريدة المثيرة للجدل إلى أن كل النساء المستقيمات اللاتي التقاهن أغرمن به، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأثارت التغريدة غضب العديد من النساء، إذ علقت إحدى المغردات: “أنا مستقيمة وأجدك أسوأ مثال للمعجب بنفسه، قليل الثقة والذي جعلني أشعر بالخيبة في حياتي”.

بينما غردت أخرى: “أعتقد أنه يقصد أنه لم يقابل أية امرأة مستقيمة في حياته”.

فيما كتب أحد المغردين: “مرحبا، أنا لا أخيفك جوني، فأنت تذكرني بصبي صغير شقي مليء بالكذب”.

وعقب حملة الهجوم والانتقادات عليه، ادعى وزير الدفاع البريطاني، جوني ميرسر، أن تغريدته كانت “مزحة”، لكنه رفض إزالة المنشور على الرغم من رد الفعل العنيف.

وادعى ميرسر لاحقا أن التغريدة الأصلية كانت عبارة عن ”مزحة تنتقد الذات“، لكنه رفض إعلان أسفه في تغريدة على الرغم من رد الفعل العكسي.

وقال: “لا، بالطبع لن أعتذر عن مزحة هراء، كان من الممكن توقع ذلك، لكن تعمد سوء تفسير ذلك، صدمة، تمتعوا بما تبقى لكم من عطلتكم الصيفية”.