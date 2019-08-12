البورصات الأوربية تتحول للون الأحمر في نهاية التعاملات اليوم الإثنين

تحولت البورصات الأوروبية للون الأحمر بنهاية التداولات اليوم الإثنين، بعد أن كانت استهلت الجلسة على ارتفاع يقترب من 1%، وذلك بقيادة الهبزط في قطاع البنوك الذي كان أكبر الخاسرين في حين أن أسهم شركات المواد الكيمائية كانت الأفضل أداءً.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد تطورات تجارية دفعت المستثمرين لفقدان شهية المخاطرة واللجوء لأسواق الملاذ الآمن كالذهب والسندات الحكومية.

ولا تزال الصين مستمرة في تحديد سعر صرف عملتها أعلى 7 يوانات لكل دولار لليوم الثالث على التوالي وإن كانت هذه المرة أفضل من التوقعات.

ومن المقرر أن يتم استئناف المحادثات التجارية بين الجانبين في واشنطن أوائل شهر سبتمبر المقبل بعد أن تصبح تعريفات أمريكية بنحو 10 بالمائة سارية المفعول على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وكان بنك جولدمان ساكس ذكر يوم الأحد أن مخاوف حدوث ركود اقتصادي جراء الحرب التجارية تتزايد كما أن وول ستريت لم تعد تتوقع إبرام صفقة تجارية قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

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وبالعودة إلى أوروبا، فإن المستثمرين يولون اهتماماً خاصاً للتطورات السياسية داخل إيطاليا بعد أن اقترح نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة في الأسبوع الماضي.

وبنهاية جلسة اليوم، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.3 بالمائة ليغلق عند مستوى 370.4 نقطة.

كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 7226.7 نقطة أما مؤشر "فوتسي إم.آي.بي" الإيطالي فاختتم التداولات عند مستوى 20263.8 نقطة بانخفاض 0.3 بالمائة.

وانخفض كذلك مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 11679.7 نقطة فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بأكثر من 0.3 بالمائة ليهبط إلى 5310.3 نقطة.

وبحلول الساعة 4:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1215 دولار.