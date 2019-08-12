صدمة.. برشلونة سرق هدف زيدان

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الإثنين، عن فشل مسؤولي ريال مدريد في ضم اللاعب الذي طلب مدرب الفريق زين الدين زيدان التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.
وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن زيدان قد أعطى فلورنتينو بيريز رئيس النادي قائمة بأسماء أهدافه الصيفية وكان من بين هؤلاء اللاعبين اسم جونيور فيربو ظهير أيسر ريال بيتيس المنضم حديثاً لصفوف برشلونة.
وأشارت الصحيفة الكتالونية أن زيدان كان يريد جونيور فيربو في ريال مدريد، فمدافع بيتيس كان يعجب المدرب الفرنسي، لكن البارسا أنهى الأمر لما سبقه في المفاوضات.
وتعاقد برشلونة مع فيربو من بيتيس هذا الصيف لينافس على المشاركة في مركز الظهير الأيسر مع جوردي ألبا نجم الفريق.
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