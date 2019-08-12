استنفار أمني لمواجهة آثار السيول

أقدم المجلس العسكري الانتقالي على خطوةٍ إنزال عددٍ من القوات الأمنية والعسكرية في شوارع الخرطوم خلال الساعات المقبلة.

ويأتي استنفار السلطات السودانية لمواجهة آثار السيول التي هطلت على عدة مناطق، مُخلفة أضرارا تراوحت في حدتها من منطقة إلى أخرى.

ورأس الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الاثنين، اجتماعا للجنة الطوارئ القومية، بحضور والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدين حماد، ومدير الادارة العامة للدفاع المدني، اللواء أبوبكر سيد أحمد، وعدد من الجهات ذات الصلة.

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وقال والي ولاية الخرطوم، في بيان، إن الاجتماع خُصص لمناقشة مسألة السيول والأمطار التي تأثرت بها بعض أجزاء الولاية، لافتا إلى أن كمية المياه كانت أكبر من طاقة المصارف.

ونوه بأن الأمطار انحسرت في بعض المناطق، وتجاوز «العقبة» في مناطق جنوب العاصمة (الخرطوم)، مهيبا بالمواطنين المشاركة في تنظيف الشوارع والحفاظ على البيئة، بمشاركة القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع لإزالة آثار فصل الخريف، مطالبا إياهم بدفن مخلفات ذبح أضاحي عيد الأضحى.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني أن نائب رئيس المجلس العسكري وجه جميع أجهزة الدولة في المركز والولايات بحشد الإمكانيات لمواجهة آثار السيول وتداعياتها، لافتا إلى استعداد الدفاع المدني لمواجهة السيول ومناطق تجمع المياه، داعيا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن مناطق تجمع السيول للعمل على معالجة تصريف المياه.