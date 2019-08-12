العمال المهاجرون في قطر ينظمون اضرابات بسبب ظروف العمل في كأس العالم 2022

ذكرت صحيفة تليجراف أن العمال المهاجرون في قطر قاموا بتنظيم إضرابات نادرة في البلاد ، وحسب ما أفاد البعض ان ذلك ردا على ظروف العمل السيئة في مواقع بناء كأس العالم 2022.

وشارك الآلاف في مظاهرتين خلال الأسبوع الماضي احتجاجًا على تأخر الرواتب والظروف اللاإنسانية.

هذا وتظهر فيديوهات الاحتجاجات عمال يرتدون سترات صفراء يتجمعون في شارع بالقرب من العاصمة الدوحة.

يقول أحد المحتجين: "لم نحصل على أي رواتب لمدة أربعة أشهر ولم نتخذ أي إجازة منذ عام 2013". وأضاف "المياه التي نحصل عليها غير صالحة للاستهلاك البشري."

ازداد التدقيق الدولي في قطر منذ اختيار الدولة الخليجية لاستضافة المباريات ، حيث اتهمتها جماعات حقوق الإنسان باستغلال العمالة الأجنبية.

تقول الحكومة النيبالية إن 1426 من مواطنيها لقوا حتفهم في قطر منذ منحها تنظيم كأس العالم في عام 2010. مات بعضهم في حوادث ، بينما توفي آخرون بسبب مرض قاتل بسبب الحرارة بعد العمل في درجات حرارة تتجاوز 45 درجة.

وتوقعت إحدى المنظمات غير الحكومية أن يصل العدد إلى 4000 بحلول وقت بدء المباريات.

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قطر لديها قوة عاملة مهاجرة تصل إلى أكثر من مليوني شخص. ما يصل إلى 30000 عامل مهاجر يساعدون في بناء الملاعب الثمانية في قطر بالإضافة إلى البنية التحتية الأخرى اللازمة للبطولة.

إنهم يخضعون لنظام الكفالة ، والذي يمنح الوكالات سيطرة على العديد من جوانب حياة العمال ، بما في ذلك القدرة على الاحتفاظ بجوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد.

استجابةً للنقد ، وعدت قطر بعدد من الإصلاحات ، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور من 750 ريال قطري شهريًا (158 جنيهًا إسترلينيًا) إلى 900 ريال (195 جنيهًا إسترلينيًا) ، رغم أنه لم يتم الإعلان عن موعد تنفيذ ذلك.

ونفى المجلس الأعلى للمشاريع والإرث في قطر ان هناك أي عامل من الذين يعملون في مواقع كأس العالم شاركوا في الاحتجاجات ، ومع ذلك ، فمن المفهوم أن بعضهم كانوا يعملون لصالح شركات البناء التي تعاقدت معها الحكومة بشأن مشروعات 2022 .

وقالت هبة زيادين ، الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ، لـتليجراف: "من المدهش رؤية العمال يحتاجون حيث انهم سيخذون في الاعتبار التكلفة العالية للقيام بذلك" مضيفة "لا يُسمح قانونًا للعمال المهاجرين بالإضراب أو الانضمام إلى النقابات العمالية في قطر."

وقالت: "تُظهر احتجاجات هذا الأسبوع مدى اليأس الذي اصاب كثير منهم وجعلهم مستعدين للمخاطرة بإطلاق النار أو ترحيلهم من أجل حقوقهم. لكن قطر لم تتخذ إجراءات صارمة كما هو متوقع ، مما قد يشير إلى أنها قلقة من النقد الدولي".