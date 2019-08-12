الوثيقة الدستورية تحدد سلطات المجلس التشريعي الانتقالي

التاريخ: 12-أغسطس-2019
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حددت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م اختصاصات وسلطات المجلس التشريعي الانتقالي ، في سن القوانين والتشريعات ومراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة من المجلس او من احد اعضائه عند الاقتضاء ، الى جانب إجازة الموازنة العامة للدولة والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والاقليمية والدولية .
وأوضحت المادة (24) من الوثيقة الدستورية انه الى حين تشكيل المجلس التشريعي تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء ويمارسانها في اجتماع مشترك وتتخذ قراراته بالتوافق او باغلبية ثلثي الأعضاء .
وبحسب -“سونا” حددت المادة نفسها على أن تصدر قرارات المجلس التشريعي الانتقالي بالاغلبية البسيطة وينتهي أجل المجلس التشريعي الانتقالي بانتهاء الفترة الانتقالية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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