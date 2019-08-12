حزب الأمة : لا توجد لدينا إرتباطات بالخارج ولم نتلقى أي دعم خارجي

التاريخ: 12-أغسطس-2019
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نفى حزب الأمة القومي وجود اي ارتباطات له بالخارج أو تلقيه لأي دعم خارجي، مشيرا الى أن قواعده القوية والفاعلة هي مصدر قوته، رغم محاولات الاختراق التي تعرض لها واستقطاب أفراد منه لتكوين أحزاب .
وأكد الدكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس الحزب بحسب وكالة السودان للانباء ، أن الحزب يحتل موقعا متميزا داخل قوى اعلان الحرية والتغيير من واقع حرصه على التوافق حول القضية الوطنية بمجملها ، مبينا أن مسألة الالتزام بالتغيير تأتي في قمة اولويات قوى اعلان الحرية والتغيير باعتبار الثورة ملكا لكل السودانيين، وان القيادة لا تعني تقلد المواقع الامامية.
و فند الامين المزاعم القائلة بعلم الحزب المسبق بعملية فض اعتصام القيادة ، مؤكدا أن خيام الحزب الاربعة بساحة الاعتصام ظلت منصوبة حتى لحظة فض الاعتصام ، وان الخيمة التي تم انزالها لا تتبع للحزب ، مشيرا الى مواقف الحزب التاريخية والوطنية ، معتبرا عملية فض الاعتصام جريمة يجب محاسبة مرتكبيها، مجددا رفض الحزب لتقريري اللجنة العسكرية ولجنة النائب العام بشأن الحادثة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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