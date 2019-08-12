الأرصاد : امطار غزيرة اليوم بعدد من الولايات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة هطول أمطار غزيرة بدء من ظهيرة اليوم بالخرطوم وبعض الولايات بالبلاد .
وأشارالى أن الفاصل المداري يمر شمال أبوحمد ودنقلا والولايات الغربية متوقعا أن يتراجع قليلا من جهة الغرب خلال الـ24 القادمة .
وبحسب – سونا – توقع التقرير انتشار سحب رعدية تؤدي الى أمطار غزيرة في ولايات الخرطوم ، البحر الاحمر، جنوب ولايتى نهر النيل ، الشمالية ابتداء من ظهيرة اليوم.
وتوقع التقرير أمطارا خفيفة الى متوسطة في ولاية الجزيرة وشمال وجنوب وغرب كردفان ، القضارف ، النيل الابيض ، سنار ، جنوب وغرب دارفر، كسلا و النيل الازرق.
وتناشد الوحدة المواطنين توخي الحيطة والحذر وأخذ التدابير اللازمة وتوفيق أوضاعهم وفقا لهذا التحذير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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