تشكيل لجنة تحقيق بشأن تصدع طريق الصادرات

التاريخ: 12-أغسطس-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements أصدر المجلس العسكري الانتقالي اليوم قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مختصة برئاسة الفريق أول ركن جمال الدين عمر عضو المجلس العسكري الانتقالي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث تصدع وانهيارات في الطريق الرابط بين الخرطوم – بارا – الابيض بولاية شمال كردفان ، وبحسب سونا ستباشر اللجنة أعمالها فورا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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