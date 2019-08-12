بالفيديو : رونالدو ونيمار وجها لوجه على حلبة الملاكمة

جمعت العقود الإعلانية بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار، وانتشر مقطع فيديو غريب وطريف لهما وهما يتواجهان على حلبة الملاكمة ضمن حملة إعلانية للترويج لشركة اتصالات برتغالية.

ويظهر النجمان في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يرتديان قفازات الملاكمة وواقي الأسنان، ويقفان على الحلبة مع الحَكم قبل أن يبدأ النزال بينهما.

وبحسب الجزيرة نت يتظاهر الاثنان بأنهما من الملاكمين المحترفين على غرار بطل العالم السابق فلويد مايويذر، قبل أن تبدأ الموسيقى البرازيلية وينخرط نيمار بالرقص بينما ينفجر رونالدو في الضحك.

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ويتطور الإعلان الغريب بمشاركة بعض النجوم الآخرين قبل أن يتحولوا جميعا إلى لعبة المصارعة مرتدين أقنعة على وجوههم، وأخيرا التنافس بلعبة تنس الطاولة لكن باستخدام عيدان رفيعة بدلا من المضرب.

وتم تصوير الإعلانات في مدينة تورينو الإيطالية حيث يقيم نجم يوفنتوس رونالدو (34 عاما).

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن محاولة رونالدو إقناع إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع نيمار (27 عاما)، حيث يرغب اللاعب في الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكن التقارير الأخيرة أشارت إلى اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)