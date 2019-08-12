الصادق المهدي يطالب بسرعة إجراء إنتخابات وتشكيل مفوضية للتحقيق ومحاسبة رموز النظام السابق

طالب رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بسرعة إجراء انتخابات في البلاد تتيح تسليم السلطة للشعب وإكمال التحول الديمقراطي، حسب قوله. وبحسب الجزيرة نت طالب المهدي -خلال خطبة عيد الأضحى- بتشكيل مفوضية للتحقيق في جميع الأحداث التي شهدتها البلاد منذ استقلالها، وكذلك محاسبة رموز النظام السابق. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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