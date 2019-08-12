تصريحات مهمة لبشة عقب مباراة الهلال وريون سبورت الرواندي

أوضح كابتن الهلال السابق محمد بشة أنّ الهلال بدأ مباراته أمام ريون سبورت في البطولة الإفريقية مرتبكًا إلى حدٍ كبير، مشيرًا إلى أنّ ذلك ساهم في وقوع الفريق في أخطاءٍ عديدة، واصفًا أنّ الارتباك في مثل هذه المباريات التي تلعب خارج الأرض تأتي نتيجة للتخوّف من إستقبال هدفٍ مبكّر، يلخبط الحسابات.

وقال بشة في وصفة تحليلية فنية بحسب موقع النيلين إنّ عدم مساندة لاعبي الهلال لزميلهم نصر الدين الشغيل تسبّب في استقبال هدف الفريق الرواندي، علاوة على عدم الضغط بقوة على حامل الكرة.

وأضاف” نسبة لاضطرار الشغيل للعودة لمساندة خط الدفاع، حتى لا يضع عبد اللطيف بوي وحسين الجريف في موقفٍ “واحد ضد واحد”، لأن الفريق الرواندي يلعب برسم تكتيكي “٤:٤:٢” وهذا ما معناه وجود لاعبين اتنين في المقدمة الهجومية، ولذلك كان على الشغيل في بعض الأحيان المساندة، ويتوّجب على أطهر وولاء العودة للمساندة، وتحقيق التوازن في وسط الملعب، على حسب اتجاه الكرة، إذا كان من اليمين يقوم أطهر بالضغط، وولاء يقوم بتحقيق العمق في الوسط لزملائه”.

وكان الهلال قد خرج من ملعب رواندا بتعادلٍ ثمين بهدفٍ لكلٍ أمام ريون سبورت في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا التي جرت”الأحد”.

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واعتبر بشة أنّ هجمات الهلال كانت أخطر من الخصم، غير أنّها لم تترجم إلى أهدافٍ،لكّن تولي نزار حامد للمهمة والتوغّل في عمق الدفاع الخاص بمنطقة ريون سبورت ساهم في تسجيل الهدف.

وحذّر قائد الهلال من خطورة فريق ريون سبورت في مباراة الإياب، لافتًا إلى أنّه يلعب كرة قدم جيدة، ويعتمد التمرير واللعب الممرحل.

وتابع” في مباراة الخرطوم سيختلف الرسم التكتيكي للفريقين، لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر، والتجهيز جيدا”.

وسيخوض الهلال السوداني مباراة الإياب أمام ريون سبورت في تمهيدي أبطال أفريقيا في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)