خطوات تغيير إعدادات الصوت لـ"سيرى" على أجهزة الأيفون

يعاني بعض المستخدمين من كون صوت ردود "سيرى"، إما مرتفعة جدا، أو هادئة جدا، على أجهزة أيفون، ومن هنا كشف موقع " 9to5mac"، طريقة كيفية تغيير مستوى صوت ردود Siri الصوتية.

بالنسبة لأجهزة "أيفون"، و"أى باد"، اسأل سيري سؤالًا أو أعطِ أمرًا أثناء استجابة سيرى، استخدم أزرار مستوى الصوت لرفع أو خفض مستوى الملاحظات الصوتية

على نظام "ماك"، اتبع نفس الخطوات ولكن استخدم لوحة المفاتيح أو لوحة القوائم لتغيير مستوى ملاحظات "سيرى" الصوتية.