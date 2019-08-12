الجزيرة وقطر صانعي وممولي الإرهاب ماديا وإعلاميا

تكشف العمليات الإرهابية التي تحدث في المنطقة العربية، مدى دعم قناة الجزيرة القطرية والنظام القطري، للإرهاب في المنطقة؛ إذ أن تغطية قناة الجزيرة لهذه العمليات الإرهابية بمثابة دليل قوي على رعايتها للإرهاب.

وكان العمل الإرهابي الذي حدث في القاهرة خلال الفترة الماضية عندما انفجرت سيارة عند معهد الأورام، أحد الأعمال الإرهابية التي فضحت الجزيرة.

وأجرت قناة الجزيرة، حوار مع أم الإرهابي الذي فجّر السيارة أمام معهد الأورام، إذ علق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي على هذا الأمر بالقول: "مفجر معهد الأورام في مصر يعتبر شهيدا في قطر".

وأضاف: "قناة الجزيرة عاملة حوار مع أم الإرهابي الذي فجر العربية أمام معهد الأورام.. مش مهم عملته إزاي.. أسهل حاجة دلوقتي تسجل فيديو وتبعته لأي حد في لحظات.. الجميل والغريب واللي بيأكد كلامنا عن الجزيرة وقطر دايما إنهم صانعي وممولي الإرهاب ماديا وإعلاميا".

يذكر أن الآلاف من أهالي قرية ميت حبيب، شيعوا فجر يوم الأربعاء الماضي، جثمانين 11 من عائلة "أبو إسماعيل" شهداء حادث معهد الأورام بالقاهره في مشهد جنائزي مهيب، بعد أن وقع حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام مساء يوم الأحد الماضي.