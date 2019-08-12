إدارة ترامب تعلن قانوناً جديدا للحد من الهجرة الشرعية

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الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:52 م
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، قانوناً جديداً من شأنه الحد من أعداد المهاجرين الشرعيين الذين يسمح لهم بالدخول والإقامة بشكل قانوني في الولايات المتحدة، بتسهيل رفض طلبات استصدار تصاريح الإقامة المعروفة باسم "غرين كارد" وبعض التأشيرات.
وكشفت وزارة الأمن القومي الأمريكية عن قانون سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من يوم بعد غد الأربعاء، يستهدف الحيلولة دون دخول المهاجرين من ذوي الدخول المتواضعة إلى الأراضي الأمريكية أو البقاء في البلاد.
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