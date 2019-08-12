بيان المجلس الانتقالي الجنوبي يجدد موقفه المساند للتحالف العربي

وقال الزبيدي، إنه يقف إلى جانب التحالف العربي ضد الوجود الإيراني في المنطقة.
وأعلن عزمه حضور الاجتماع، الذي دعا له العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الأوضاع في اليمن.
واعتبر الباحث الاستراتيجي اليمني عبد الملك اليوسفي بيان الزبيدي انفراجة هامة ويعطي تطمنيات مهمة لأن الفنتة كادت تعصف بأمور كثيرة من أحلام اليمنيين.
ونوه اليوسفي إلى أن مبادرة التحالف العربي قطعت الطريق على اندلاع الفتنة بتحريض من أطراف لا تريد الخير لليمن وشعبه.
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