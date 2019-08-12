نزال هيثم يؤكد أن الانتقالي سيبقى شوكة في ظهر أعداء الجنوب

أكد المتحدث باسم الانتقالي نزار هيثم، أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيبقى شوكة في ظهر أعداء الجنوب.
وذكر في تغريدة عبر "تويتر" "سيبقى المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته شوكة في ظهر أعداء الجنوب نشعر بالعزة والكرامة ونحن ننتصرخلف قيادتنا السياسية ، وأن الجنوب بشعبه وقيادته هو القلب النابض للعروبة والإسلام ، والجنوبيين لن يكونوا مثلكم عالة على أحد ولا يلتفتون لتحليلاتكم الخنفشارية".
جاء ذلك في مجمل على القيادي الحوثي السابق والمحلل السياسي علي البخيتي، وذلك عبر موقع التدوين المصغر "تويتر".
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