حكيم زياش: انتظرت عرضًا من بايرن ميونخ قبل تجديد عقدي مع أياكس

قال النجم المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي، إنه كان ينتظر تقدم بايرن ميونخ الألماني لشرائه في سوق الانتقالات الصيفي.

وأوضح زياش، في مقابلة نشرتها صحيفة ”ألجمين داجبلاد“ الهولندية، الإثنين، أن الوضوح مع أياكس كان شيئًا مهمًا، خاصة وأن الانتقال لم يكن هدفًا كبيرًا بالنسبة له.

وأعلن أياكس، يوم الجمعة الماضي، تمديد عقد زياش، البالغ من العمر 26 عامًا، حتى العام 2022.

وقال حكيم زياش الذي تألق مع أياكس الموسم الماضي، 2018/2019، وأسهم في تتويجه بثنائية الدوري والكأس في هولندا، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: ”بالنسبة لي ولأياكس، كان أمرًا جيدًا ومهمًا أن نتحلى بالوضوح“.

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وعمّا إذا كان على بايرن ميونخ أن يتخذ خطوات للتعاقد معه، قال زياش: ”بالفعل، أعتقد أن الجميع رأى ما قدّمه أياكس في الفترة الماضية وكيف كان دوري مع الفريق، الانتقال لم يكن أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة لي“.

وانتقل زياش إلى أياكس صيف العام 2016، قادمًا من تفينتي أنشخيده، وسجل الموسم الماضي 21 هدفًا وصنع 24 في 49 مباراة في جميع المسابقات.

وفي 134 مباراة مع أياكس، سجل زياش 41 هدفًا وصنع 63.