محتجون غاضبون من الغلاء يطردون “بائعي الاضاحي” من الاسواق بالخرطوم

قام عدد من المحتجين المتذمرين على غلاء أسعار الاضاحي بالخرطوم بطرد البائعين ببعض مراكز البيع باحياء العاصمة، وإجبارهم على مغادرة الأسواق مع خرافهم، بحسب ما شاهد محرر “أخبار الخليج 365”.

وشوهد عشرات المحتجين يوم الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى، بشارع الهوا أكبر شارع لبيع الأضاحي بمحلية الخرطوم، يهتفون “يا تاجر يا طماع خروفك ما بتباع”، بينما غادر عدد من البائعين بخرافهم مواقع البيع.

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كما تظاهر عدد من المحتجين بسوق اللفة بالكلاكلة جنوب الخرطوم، وهم يهتفون ضد تجار الماشية ” اطلع بره .. بره بره ” .

وكانت أسعار الأضاحي قد ارتفعت بشكل جنوني في العاصمة السودانية الخرطوم في اول وثاني ايام العيد مقارنة بيوم الوقفة، وقفزت اسعار الخراف من ٧ ألف و٩ الف جنيه إلى ١٥ و ٢٣ ألف جنيه، مما اثار موجة من الغضب والسخط في اوساط المستهلكين.

ويعزي عدد من تجار الماشية إرتفاع الاسعار لزيادة الطلب وقلة العرض بسبب انقطاع الطرق من مناطق الانتاج نتيجة السيول والامطار، بالاضافة إلى ارتفاع أجور النقل، والخسائر الباهظة وسط الأضاحي ونفوقها بسبب غزارة الامطار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)