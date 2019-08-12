قرار مرتقب بإنزال قوات أمنية وعسكرية في شوارع الخرطوم

أمنّ المجلس العسكري الانتقالي في السودان على خطوةٍ إنزال عددٍ من الأجهزة الأمنية والعسكرية في شوارع الخرطوم خلال الساعات المقبلة بهدفِ أعمال تنظيفٍ للعاصمة ومدنٍ في ولاياتٍ أخرى, من أجلّ احتواء الآثار السالبة التي خلّفتها الأمطار التي هطلّت في الأيام الماضية.

ولقيت الخطوة التي اتخذها تجمّع المهنيين السودانيين سابقًا، بتوجيه المواطنين لمدّ يد العون للمتضررين من الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد مؤخرًا، إشادة نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو بعد اجتماعه يوم ”الأثنين” بوالي ولاية الخرطوم والدفاع المدني.

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وبحسب موقع النيلين أدّت الأمطار التي شهدتها الخرطوم خلال الأسبوع المنصرم إلى أضرارٍ كبيرة بسقوط عدد من المنازل جراء السيول.

وتأتي الخطوة التي قرّر المجلس الانتقالي اتخاذها في وقتٍ تتأهّب الخرطوم إلى احتضان قادة عددٍ من الدول لحضور التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري المحدّد لها السابع عشر من الشهر الجاري بين”العسكري” و”التغيير”.

وقضى الاتفاق الذي تمّ بين فرقاء السودان مؤخرًا، على تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لمدة ثلاث سنوات في أعقاب عزل الجيش الرئيس عمر البشير من السلطة بعد”30″ عامًا نتيجة احتجاجاتٍ شعبية شهدتها البلاد في أبريل الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)