اتحاد الكرة يرفض خطوة يعتزم الهلال اتخاذها

قالت مصادر إنّ اتحاد كرة القدم السوداني رفض خطوة ناديا الهلال الخرطوم والرابطة كوستي بشأن مباراتهما في بطولة الممتاز.

وسابقًا، اتفق ناديا الهلال الخرطوم والرابطة كوستي على تحويل المباراة المبرمجة بينهما والمقرّر أدائها باستاد”الجوهرة الزرقاء” لتلعب باستاد كوستي.

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وبحسب موقع النيلين فإنّ لجنة المسابقات رفضت في الوقت ذاته تأجيل المباراة وفق ما طلب نادي الهلال.

وقال مجلس الهلال إنّ أداء مباراة الرابطة في كوستي صعب للغاية لجهة أنّ الوقت لن يمكّن الفريق من التنّقّل من الخرطوم إلى كوستي ثم العودة والمغادرة إلى الإمارات لخوض مباراة الوصل المحدّد لها العشرين من الشهر الحالي.

وسيلعب الهلال الخرطوم أمام الرابطة كوستي في المرحلة الأولى من الممتاز في السادس عشر من الشهر الجاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)