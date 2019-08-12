عمر الدقير : السودان قادر على الخروج من عنق الزجاجة في فترة وجيزة

قال عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، إن السودانيين يحملون على كاهلهم مثاقيل كبيرة من الشقاء والعناء، لافتًا إلى أن مستوى الفقر في السودان مرتفع جدًا.

وأضاف الدقير، خلال لقاء خاص بحسب فضائية “إكسترا نيوز”: “يؤلمني مشهد الأطفال وهم يشتبكون مع القطط في حوايات القمامة”.

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وأشار إلى أن السودانيين يتطلعون إلى رفاهية ونهوض اقتصادي، مؤكدًا أن السودان قادر على الخروج من عنق الزجاجة في فترة وجيزة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)