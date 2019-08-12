ولي عهد أبوظبي يصل إلى جدة السعودية

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الإثنين، إلى مدينة جدة السعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وكان في استقباله الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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