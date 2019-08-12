ما سبب تواجد محامي نيمار في مكاتب برشلونة؟

أثار تواجد خوان دي ديوس كريسبو محامي نيمار في مكاتب برشلونة ، منذ صباح اليوم الإثنين، الجدل بشأن اقتراب اللاعب البرازيلي من العودة إلى النادي الكتالوني.

وشوهد كريسبو يدخل مكاتب برشلونة؛ ما أثار التساؤلات حول سبب تواجده، في ظل التقارير التي تربط نيمار بالعودة إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأبدى نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، رغبة جامحة في مغادرة باريس سان جيرمان، وتطورت علاقته مع إدارة النادي الفرنسي، حيث عاد متأخرًا إلى النادي، كما لم يشارك في أي دقيقة في مباريات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وغاب كذلك عن مواجهة نيم في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

كما يتردد أن برشلونة وريال مدريد يسعيان بقوة للتعاقد مع نيمار، الذي غادر برشلونة صيف العام 2017، بصفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو.

وبحسب ”كادينا كوبي“ فإن زيارة كريسبو ليس لها علاقة بصفقة نيمار، رغم أنه كان أحد المحامين الذين كسروا عقد اللاعب عند انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وأشارت مصادر أخرى أن محامي نيمار تواجد في مقر برشلونة للتنازل عن قضية نيمار التي رفعها على ناديه السابق، كعربون للتصالح بين الطرفين وتسهيل رجوعه.