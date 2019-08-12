وزيرا خارجية مصر والعراق يجريان مباحثات حول أزمات المنطقة

وأعلنت الخارجية العراقية في بيان صدر عقب المكالمة الهاتفية بين الحكيم وشكري أن الجانبين "تناولا الموضوعات التي تهم البلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا، ومنها الأزمات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تقديم الحلول السياسية الناجعة لها، والاضطلاع بمبادرات تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة على مستوى العالم".
إضافة لذلك، بحث الوزيران سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والعراق، والحرص المتبادل على تطويرها في جميع المجالات.
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