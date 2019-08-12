ونشرت الصفحة الرسمية للممثل الشهير على "إنستغرام" صورة حديثة له كتب عليها "شكرا للرسائل الكثيرة التي تلامس القلب.. كما ترون لقد تعافى، ويرسل لكم قبلاته".
وكان الابن الأكبر للممثل، أنتوني ديلون، قد ذكر مؤخرا أن والده تعرض منذ بضعة أسابيع لسكتة دماغية، لكنه نجا منها، ويتابع علاجه في أحد المشافي السويسرية.
ولد آلان ديلون في الـ 8 من نوفمبر عام 1935 في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وبدأ مسيرته الفنية عام 1957 بفيلم "أرسل امرأة عندما يعجز الشيطان".
وصنف هذا الممثل كأحد أبرز نجوم التلفزيون والسينما، وحاز العديد من الجوائز العالمية، كجائزة "غولدن غلوب" عام 1964، وجائزة "سيزر" كأفضل ممثل عام 1985، وجائزة شرفية في مهرجان برلين عام 1995.
كانت هذه تفاصيل خبر آلان ديلون يتعافى من سكتة دماغية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.