واقعة مثيرة في مصر.. أضحية تقتل جزارا وتصيب 9 أشخاص وتفر هاربة

وجاءت الواقعة بعد تعرض عجل لحالة هياج قبل دقائق من ذبحه، وعلى الفور هجم على الجزار الذي كان يستعد لعملية الذبح فأصابه بإصابات بالغة أدت إلى وفاته في الحال، فيما فر العجل هاربا من المنزل.
وعندما تجمع الأهالي محاولين إيقافه هجم عليهم، وأصاب 9 أشخاص آخرين قبل أن تتم السيطرة عليه.
وقال شهود عيان إن الأضحية، التي قامت أسرة بشرائها بمبلغ 40 ألف جنيه، لم تصب أحدا من هذه الأسرة التي فر أفرادها هاربين من أمامها، قبل أن تتمكن من إصابة عدد آخر من مواطني مدينة فنارة.
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