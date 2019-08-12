صربيا تسجل 4 إصابات بـ"حمى الخنازير الإفريقية"

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومقرها باريس، إن صربيا أبلغت عن 4 حالات يشتبه في إصابتها بـ"حمى الخنازير الإفريقية" بين الخنازير في البلاد.

وأضافت المنظمة العالمية لصحة الحيوان نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة الصربية أنه تم اكتشاف 3 حالات في منطقة بلغراد وواحدة في مقاطعة بودونافسكي، مشيرا إلى موت 7 خنازير في حالات مشتبه في إصابتها بالمرض، بينما تم ذبح 114 آخرين.

وتنتشر "حمى الخنازير الإفريقية"، غير القابلة للشفاء بين الخنازير، ولكنها غير ضارة بالبشر، وقد وصفت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي المرض الذي أصاب الخنازير في أوروبا الشرقية بأنه "تحد عاجل".

وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير صادر في التاسع من أغسطس الجاري، إن ما يقرب من 5 ملايين خنزير نفق أو أعدم في آسيا بسبب انتشار حمى الخنازير الإفريقية (ASF)، وهو مرض فيروسي معد يصيب الخنازير البرية والمنزلية، وقد تم اكتشافه لأول مرة في آسيا قبل عام واحد في مثل هذا الشهر، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة في دول آسيوية مثل الصين وفيتنام.

وقالت "الفاو"، إن هذا الوباء ينتشر بطيئا بين بعض الخنازير البرية في أوروبا، لافتة إلى أنه قوي ويمكنه البقاء لفترة طويلة، كما أن منتجات لحوم الخنزير المجففة والمجمدة والمعالجة معرضة بدرجة عالية لخطر حمل الفيروس.

وإذ قالت إنه لا يوجد حاليا لقاح فعال ضد الفيروس، أكدت أنه لا يشكل خطرا على البشر.