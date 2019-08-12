الحريري يوجه بالبحث عن شاب لبناني مفقود في غينيا

باشرت السلطات اللبنانية بتكليف من رئيس الوزراء، سعد الحريري، بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الغينية بشأن شاب لبناني مفقود.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الشاب اللبناني، حسين فشيخ، من الضنية، فقد صباح الأحد أثناء محاولته إنقاذ شابة لبنانية وآخر مصري من الغرق أثناء سباحتهما في النهر بمنطقة كوناكري في غينيا، في حين جرفته مياه النهر ولا يزال مفقودا وتتابع فرق الإنقاذ البحث عنه.

وفي وقت سابق، ناشدت عائلة الشاب حسين فشيخ، من بلدة بطرماز ـ الضنية شمال لبنان، جميع المسؤولين المساعدة في معرفة مصير ابنهم المفقود، بعد محاولته إنقاذ شخصين من الغرق كان التيار جرفهما، ولم يعرف مصيره حتى الآن.