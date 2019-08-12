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إحصائية صادمة لريال مدريد قبل انطلاق الدوري الإسباني

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أنهى فريق الإسباني الفترة التحضيرية بهزيمة جديدة أمام روما الإيطالي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد يعد الفريق الأسوأ في الفترة التحضيرية من بين فرق ، حيث خاض "الميرنيغي" 7 مباريات ودية على مدار الصيف الجاري، خسر في 3 منها أمام بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد وتوتنهام هوتسبير، بينما تعادل مع أرسنال وروما، فيما فاز فقط على فنربخشة التركي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

ويعد فريق المدرب زيدان أكثر الفرق استقبالا للأهداف بين فرق "الليغا" في المباريات التحضيرية للموسم، إذ اهتزت شباكه بـ 18 هدفا، بنسبة 2.6 هدف في المباراة الواحدة.

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