غضب في مدرجات باريس.. لافتات و”شتائم” ضد نيمار

الخليج 365 :

رفع أنصار باريس سان جيرمان لافتات عدائية تجاه البرازيلي نيمار في مباراة الفريق يوم الأحد ضد نيمس، مطالبة إياه بالخروج من النادي، بعد تزايد أخبار رغبته بالعودة إلى برشلونة من جديد.

وأصبح نيمار (27 عاماً) محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية بعدما كشفت أنباء عن رغبته العودة من جديد إلى برشلونة الإسباني الذي تركه قبل عامين مقابل 222 مليون قيمة كسر عقده مع النادي الكاتالوني.

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ورفع مشجعو باريس سان جيرمان يوم الأحد لافتات تتهم نيمار بالخيانة، وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للوحات رفعها أنصار النادي الباريسي تطالب نيمار بترك النادي.

وكشفت مقاطع مصورة عن ترديد شريحة كبيرة من جماهير باريس سان جيرمان هتافات يشتمون من خلالها نيمار ووالدته، بينما رفع “ألتراس” نادي العاصمة الفرنسية لوحة كبيرة تشتم نيمار بعد حديثه الأخير عن “ريمونتادا” برشلونة الشهيرة على ناديه الحالي قبل عامين، ومذكرة إياه بقضية الاغتصاب التي رفعتها ضده مواطنته عارضة الأزياء ناجيلا تريندادي.

وفي الوقت ذاته، كشفت إذاعة “مونتي كارلو” أن باريس وبرشلونة يتفاوضان حالياً بشكل جاد لإعادة نيمار إلى الأخير، مع إدراج فيليبي كوتينيو في الصفقة.

ولم يلعب نيمار بقميص الفريق الفرنسي منذ الموسم الماضي وتحديداً في مباراة نهائي كأس الرابطة أمام رين عندما اعتدى مشجع بعد خسارة فريقه، قبل أن يتخلف لأسبوع كامل عن تدريبات النادي، وسط تأكيدات من البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي على وجود مفاوضات متقدمة لإيجاد مخرج لأغلى لاعبي العالم.