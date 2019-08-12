نادٍ إيطالي ينافس النصر السعودي على فرانك ريبيري

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، أن نادي فيورنتينا، المنافس في دوري الدرجة الأولى، يريد الحصول على خدمات الجناح الفرنسي فرانك ريبيري.

وأوضح موقع ”كالتشيو ميركاتو“، أن فيورنتينا مهتم بالتعاقد مع ريبيري البالغ من العمر 36 عامًا، لكنه أشار إلى أن الصفقة صعبة للغاية، في ظل وجود منافسة مع فيردر بريمن وشالكه، المهتمين بضم اللاعب.

وذكرت تقارير صحفية قبل أيام أن النصر السعودي يريد تعزيز صفوفه بريبيري، الذي أمضى 12 موسمًا في بايرن ميونخ.

وانتهى عقد ريبيري، البالغ من العمر 36 عامًا، مع بايرن ميونخ، بنهاية موسم 2018/2019، عقب 12 موسمًا مع النادي البافاري.

يذكر أن ريبيري انضم لبايرن ميونخ العام 2007 قادمًا من مارسيليا، وشارك في 422 مباراة، سجل خلالها 123 هدفًا، وساهم في 183 أخرى.