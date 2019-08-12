تقرير: بيريسيتش ينهي الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى بايرن ميونخ

وذكرت صحيفة ”بيلد“، أن بيريسيتش تواجد صباح اليوم في ألمانيا وأجرى الفحوصات الطبية اللازمة في بايرن، تمهيدًا للانضمام لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وبحسب الصحيفة، قال بيريسيتش عقب خروجه ومواجهته للصحافة: ”نعم، لقد قمت بالاختبارات الطبية“.
وتشير تقارير صحفية إلى أن إنتر ميلان وافق على رحيل بيريسيتش إلى بايرن على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، مع حق الشراء بنهاية الموسم مقابل 20 مليونًا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ”tz“ الألمانية، فإن بيريسيتش سيحصل على مقابل 4.5 مليون يورو في بايرن ميونخ.
وشارك بيريسيتش، البالغ من العمر 30 عامًا، في 45 مباراة الموسم الماضي مع إنتر ميلان، سجل فيها 9 أهداف وصنع 8، علمًا أن عقده مع النيراتزوري ينتهي صيف العام 2022.
وكان بايرن ميونخ يريد التعاقد مع الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن اللاعب الشاب تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب عن الملاعب مدة 7 أشهر.
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